Україна

Football.ua представляють прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 22 листопада та розпочнеться о 13:00.

У рамках 13 туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Львові місцеві Карпати прийматимуть харківський Металіст 1925.

КАРПАТИ — МЕТАЛІСТ 1925

СУБОТА, 22 ЛИСТОПАДА, 13:00. СТАДІОН УКРАЇНА, ЛЬВІВ. АРБІТР — МИКОЛА БАЛАКІН (КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Львівські Карпати провели першу третину сезону на американських гірках, якщо дивитися на результати клубу і зараз львів'яни посідають восьме місце у турнірній таблиці УПЛ, але їхнє відставання від трійки найкращих становить лише п'ять очок.

Минулий місяць не можна назвати вдалим, оскільки у трьох матчах була лише одна перемога над Олександрією (2:0), після чого "леви" поступилися Епіцентру (1:3) та зіграли внічию у дербі з Рухом (0:0).

Однак у листопад команда Владислава Лупашка увійшла з новим настроєм, який приніс дві мінімальні перемоги над сенсаційним ЛНЗ (1:0) та Кривбасом (1:0).

Можливо, Карпатам дещо завадить міжнародна перерва, дивлячись на їхні останні виступи. Водночас львів'яни мали над чим подумати в ігрових аспектах, де варто покращуватися у всіх областях, якщо вони хочуть залишитися у верхній частині турнірної таблиці.

Металіст 1925 є сусідом Карпат у турнірній таблиці – у харків'ян на один бал менше та дев'ята позиція в УПЛ.

Для команди Младена Бартуловича міжнародна перерва була дуже доречною, тому що результати клубу останнім часом не задовільняють не тільки вболівальників, а й керівництво.

За останні шість матчів, починаючи з 5 жовтня, Металіст 1925 здобув лише одну перемогу — і то в Кубку України проти першолігового Агробізнесу (4:3), що дало команді путівку до чвертьфіналу турніру.

З іншого боку було дві поразки та три нічийні результати. Якщо проти Динамо (1:1) зіграти внічию, це досить пристойний результат, то втрачати очки проти Кудрівки (1:1) та Полісся (0:0) було болісно, ​​не кажучи вже про поразки від ЛНЗ (0:1) та Зорі (1:3).

Звичайно, можна сказати, що всьому виною травми ключових атакуючих гравців, адже в першій половині сезону Металіст 1925 показував яскраву та результативну гру, стабільно демонструючи результат, завдяки якому команда зараз посідає місце в середині турнірної таблиці. Однак це говорить про те, що в обоймі Бартуловича не так багато гравців, здатних скласти конкуренцію травмованим, що натякає на потребу посилення складу під час зимової паузи.

Останнім часом Карпати та Металіст 1925 не надто багато забивають, але водночас у харків'ян більш надійна оборона, завдяки якій можна чіплятися за результат. Багато голів очікувати не варто, проте запекла боротьба за кожен клаптик поля гарантована.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- переможна серія Карпат в УПЛ триває дві гри і до повторення клубного рекорду ще одна вікторія;

- нічийна гостьова серія Металіста 1925 в УПЛ триває три гри і до повторення клубного рекорду ще одна мирова;

- безвиграшна серія Металіста 1925 в УПЛ триває п'ять ігор: три нічиї та дві поразки;

- суха серія Карпат триває 274 хвилини;

- Металіст 1925 може провести 40 безгольовий матч в УПЛ, а Карпати — десятий;

- 25 гол в УПЛ може забити Владислав Калітвінцев, Вячеслав Чурко (обидва — Металіст 1925).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Карпати: Домчак — Мірошніченко, Жан Педрозу, Бабогло, Сич — Бруніньйо, Танда, Чачуа - Шах, Пауло Вітор, Краснопір.

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Салюк, Шабанов — Литвиненко, Калюжний, Калітвінцев — Рашиця, Антюх, Забергджа.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА