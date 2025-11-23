Україна

Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев'ю поєдинку УПЛ, який відбудеться 23 листопада, розпочавшись о 15:30.

У рамках 13 туру української Прем’єр-ліги у Житомирі Полісся прийматиме Епіцентр.

ПОЛІССЯ — ЕПІЦЕНТР

НЕДІЛЯ, 23 ЛИСТОПАДА, 15:30. ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ СТАДІОН, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕНИС ШУРМАН (КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Після бурхливого єврокубкового початку сезону та зміни головного тренера у міжсезоння, Полісся нарешті оговталося і показує свої амбіції у боротьбі за повернення до Європи. Наразі "вовки" набрали 23 очки і посідають третє місце в УПЛ, випереджаючи Динамо та відстаючи від Шахтаря та ЛНЗ.

З середини вересня Полісся не знає смаку поразок у матчах чемпіонату – за цей час команда Руслана Ротаня провела вісім матчів, у яких двічі зіграла внічию за шести перемог. При цьому один із нічийних результатів був здобутий проти лідера УПЛ – Шахтаря (0:0).

Єдиним гірким осадом у цій серії приємних для клубу результатів є поразка та виліт з Кубка України після поразки від Руху (0:3).

Наразі підопічні Ротаня перебувають у гарній формі і команда з Житомира серйозно претендує на місце у першій трійці чемпіонату, хоча на старті сезону вона замикала турнірну таблицю УПЛ і таких розмов і близько не було.

Крім того, що Полісся непогано справляється із забитими м'ячами у ворота суперників, у команди Ротаня надійна оборона, про що говорять вісім пропущених голів після 12 турів, а це на хвилинку — найкращий показник чемпіонату нарівні з ЛНЗ.

Для дебютанта УПЛ Епіцентра справи поки що складаються дуже важко і вже не раз у пресі ходили чутки про можливу тренерську відставку Сергія Нагорняка, проте керівництво клубу з Кам'янця-Подільського намагається розвіяти їх, навіть випустивши спеціальну заяву на підтримку тренерського штабу.

Проте зараз Епіцентр посідає лише 13 місце в УПЛ у зоні стикових матчів, випереджаючи Олександрію, Рух та СК Полтава.

Команда Нагорняка розпочала сезон із чотирьох порад поспіль, додавши до цього виліт із Кубка України проти Агротеху. Потім був переможний спаринг із ЛНЗ, після якого Епіцентр нарешті здобув дебютну перемогу у чемпіонаті, обігравши львівський Рух (1:0).

Однак після послідували три поразки поспіль, в яких команда пропускала як мінімум два м'ячі. На щастя, ця серія перервалася двома перемогами поспіль — три очки було взято у поєдинках проти Карпат (3:1) та Олександрії (1:0). У листопад дебютант УПЛ вступив із поразки від Вереса, втративши нічийний результат на 82 хвилині, а потім поступився Оболоні.

Як бачимо, Епіцентр демонструє дуже нестабільну гру, а головним фактором невдач є пропущені м'ячі – 22 пропущені після 12 турів. Нагорняку потрібно шукати надійні поєднання в обороні, інакше вибратися з нижньої частини таблиці буде досить складно.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Полісся може забити 100 гол в УПЛ (ще два м’ячі);

- Епіцентр в чемпіонаті ще внічию не грав: три перемоги та дев'ять поразок;

- Полісся не пропускає голів в чемпіонаті впродовж рекордних для клубу 468 хвилин;

- 90 тренерський матч Руслана Ротаня в УПЛ;

- десятий гол в УПЛ може забити Владислав Велетень (Полісся);

- Полісся може провести загалом 30 сухий або десятий домашній безгольовий матч в УПЛ;

- 20 сухий матч в УПЛ може провести Олег Білик (Епіцентр).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Полісся: Волинець — Крушинський, Сарапій, Чоботенко, Михайліченко — Андрієвський, Бабенко, Шепелєв — Велетень, Гуцуляк, Філіппов.

Епіцентр: Білик — Климець, Монтанья, Мороз, Танчик — Запорожець, Ліповуз — Хоакін, Миронюк, Кирюханцев — Супряга.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:0

