13 м'ячів за останніх два матчі в УПЛ від команди Арди Турана.
фото ФК Шахтар Донецьк
22 листопада 2025, 19:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Оболонь — Шахтар 0:6
Голи: Бондар, 45+1, Вінісіус, 48, Мейрелліш, 49, Егіналду, 69, Ізакі, 80, Еліас, 82
Оболонь: Федорівський — Ільїн (Пасіч, 85), Приймак, Курко (Чех, 72), Дубко, Шевченко — Мединський (Устименко, 61), Семенов (Черненко, 85), Прокопенко (Бичек, 72) — Слободян, Суханов.
Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Марлон Сантос (Матвієнко, 70), Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Очеретько, Марлон Гомес (Криськів, 70) — Егіналду (Лукас, 79), Мейрелліш (Еліас, 60), Невертон (Ізакі, 60).
Попередження: Приймак, Суханов, Чех
На 56-й хвилині був вилучений Сергій Суханов (Оболонь) (друге попередження).