Україна

Ювентус забив у компенсований час, але Фіорентина швидко відповіла після перерви.

У матчі 12-го туру Серії А на Артеміо Франкі Фіорентина та Ювентус видали напружене протистояння, у якому жодна зі сторін не змогла схилити результат на свою користь. Обидві команди мали свої відрізки домінування, але в підсумку рахунок 1:1 виглядає цілком закономірним.

Ювентус відкрив рахунок буквально перед свистком на перерву. На п’ятій компенсованій хвилині Філіп Костич скористався метушнею біля воріт Де Хеа та вчасно підхопив м’яч, відправивши його в сітку. Туринці загалом діяли більш компактно та чітко в обороні, намагаючись ловити суперника на помилках.

Утім, старт другого тайму перевернув сценарій. Уже на 48-й хвилині Роландо Мандрагора потужним ударом із дистанції відновив рівновагу, викликавши справжній вибух емоцій на трибунах. Після цього Фіорентина заграла значно сміливіше та не раз створювала гостроту поблизу воріт Ді Грегоріо.

Ювентус у відповідь спробував повернути контроль, але ротації Алегрі в атаці — вихід Міретті, Кабала, Девіда та Опенди — не дали бажаної різниці. Матч завершився низкою жорстких єдиноборств і жовтих карток, але без вирішального гола.

Фіорентина вкотре показала, що у Флоренції з нею непросто будь-кому, а Ювентус втратив нагоду наздогнати конкурентів у верхній частині турнірної таблиці.

Фіорентина — Ювентус 1:1

Голи: Мандрагора 48 — Костич 45+5

Фіорентина: Де Хеа, Понграчич, Марі, Раньєрі (Віті 82), Додо (Фортіні 46), Фаджолі, Мандрагора, Сом (Ндур 60), Парізі (Куадіо 69), Кен, Пікколі (Гудмундссон 60)

Ювентус: Ді Грегоріо, Калулу, Келлі, Коопмейнерс, Камбіазо (Консейсау 76), Локателлі, К. Тюрам (Міретті 66), МакКенні, Костич (Кабал 66), Влахович (Девід 88), Йілдіз (Опенда 88)

Попередження: Фаджолі 7, Мандрагора 84 — МакКенні 42, Кабал 84, Міретті 90+4