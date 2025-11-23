Півзахисник Металіста 1925 прокоментував поразку від Карпат.
Денис Антюх, фото ФК Металіст 1925
23 листопада 2025, 08:44
У гостьовому поєдинку тринадцятого туру української Прем’єр-ліги напередодні харківський Металісту 1925 обіграв львівські Карпати.
Карпати — Металіст 1925 1:2 Відео голів та огляд матчу
Після завершення гри півзахисник "жовто-синіх" Денис Антюх прокоментував виступ власної команди.
"Емоції позитивні. У першу чергу, ми присвячуємо цю перемогу нашому другу, товаришу, тренеру — Андрію Вікторовичу Полуніну. Ця перемога для нього.
У епізоді з першим голом Я бачив, що воротар вийшов і вже стрибав, а поруч не було партнерів, тому вирішив пробити саме так.
А другий м’яч — це була звичайна подача. Ми над цим працюємо на тренуваннях. Як кажуть, гарна подача не пропадає.
Я вважаю, що перемогли завдяки характеру. Сьогодні була дуже принципова гра. Повторюсь, ця перемога — для Вікторовича. Ми не мали права зіграти внічию чи програти.
Сьогодні, перш за все, був настрій команди та зарядженість на гру", — заявив український виконавець.
У наступному турі харківський Металіст 1925 навідається до кам’янець-подільського Епіцентру.