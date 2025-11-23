Україна

Півзахисник Металіста 1925 прокоментував поразку від Карпат.

У гостьовому поєдинку тринадцятого туру української Прем’єр-ліги напередодні харківський Металісту 1925 обіграв львівські Карпати.

Карпати — Металіст 1925 1:2 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри півзахисник "жовто-синіх" Денис Антюх прокоментував виступ власної команди.

"Емоції позитивні. У першу чергу, ми присвячуємо цю перемогу нашому другу, товаришу, тренеру — Андрію Вікторовичу Полуніну. Ця перемога для нього.

У епізоді з першим голом Я бачив, що воротар вийшов і вже стрибав, а поруч не було партнерів, тому вирішив пробити саме так.

А другий м’яч — це була звичайна подача. Ми над цим працюємо на тренуваннях. Як кажуть, гарна подача не пропадає.

Я вважаю, що перемогли завдяки характеру. Сьогодні була дуже принципова гра. Повторюсь, ця перемога — для Вікторовича. Ми не мали права зіграти внічию чи програти.

Сьогодні, перш за все, був настрій команди та зарядженість на гру", — заявив український виконавець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 навідається до кам’янець-подільського Епіцентру.