Команда Патріка ван Леувена мала комфортну перевагу за рахунком, але втратила контроль наприкінці матчу.
Кривбас — Верес, фото УПЛ
23 листопада 2025, 14:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кривбас — Верес 2:2
Голи: Задерака, 6, Конате, 36 — Шарай, 53, 79
Кривбас: Маханьков — Юрчец, Конате, Вілівальд, Дібанго — Задерака, Араухо, Бекавац (Шевченко, 60) — Микитишин (Мая, 89), Парако (Мулик, 75), Мендоза (Каменський, 89).
Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Вовченко (Гончаренко, 46), Сміян — Шарай (Куція, 90+1), Харатін (Кльоц, 78), Бойко — Айдін, Тарануха, Веслі (Годя, 78).
Попередження: Араухо, Парако — Вовченко, Годя