Україна

Епіцентр стримав атаку Полісся

Команда Сергія Нагорняка вперше в історії зіграла внічию в УПЛ, тоді як колектив Руслана Ротаня грає виключно на 0:0 третій домашній матч поспіль.

Полісся — Епіцентр, фото ФК Епіцентр

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Полісся — Епіцентр 0:0 Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Андрієвський (Шепелєв, 71), Бабенко — Гуцуляк (Назаренко, 71), Брагару (Йосефі, 62), Велетень (Лєднєв, 87) — Гайдучик (Філіппов, 62). Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Мороз, Кош, Климець — Себеріо, Запорожець, Миронюк (Джеоване, 59) — Сидун, Супряга (Ліповуз, 90+5), Сіфуентес (Борячук, 90+5). Попередження: Крушинський — Супряга