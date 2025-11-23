Команда Сергія Нагорняка вперше в історії зіграла внічию в УПЛ, тоді як колектив Руслана Ротаня грає виключно на 0:0 третій домашній матч поспіль.
Полісся — Епіцентр, фото ФК Епіцентр
23 листопада 2025, 17:35
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Полісся — Епіцентр 0:0
Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Андрієвський (Шепелєв, 71), Бабенко — Гуцуляк (Назаренко, 71), Брагару (Йосефі, 62), Велетень (Лєднєв, 87) — Гайдучик (Філіппов, 62).
Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Мороз, Кош, Климець — Себеріо, Запорожець, Миронюк (Джеоване, 59) — Сидун, Супряга (Ліповуз, 90+5), Сіфуентес (Борячук, 90+5).
Попередження: Крушинський — Супряга