Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та Кудрівка.

Львівський Рух та Кудрівка зіграють на Арені Львів у тринадцятому турі української Прем'єр-ліги.

Іван Федик, після поразки від рівненського Вереса (0:1), використав із перших хвилин Романа на правому фланзі оборони, тоді як Сапуга зіграє в центральному трикутнику.

Василь Баранов, на тлі поразки від ковалівського Колоса (1:3), залучив до стартового складу Мамросенка та Рогозинського в обороні, тоді як Льопка гратиме у воротах.

Рух: Герета — Роман, Слюбик, Холод, Лях — Копина, Сапуга, Підгурський — Квасниця, Фаал, Клайвер.

Запасні: Клименко, Притула, Піскун, Кітела, Рейляну, Квас, Залипка, Кирикович, Слюсар, Алмазбеков, Руніч.



Кудрівка: Льопка — Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Рогозинський — Думанюк, Лосенко — Козак, Сторчоус, Морозко — Фрімпонг.

Запасні: Кулик, Векляк, Гусєв, Матвєєв, Нагнойний, Коркішко, Світюха, Пушкарьов, Литовченко, Лєгостаєв, Демченко.



Гра Рух — Кудрівка почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.