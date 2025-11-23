Команда Василя Баранова перевернула гру одразу після перерви, але потім суперники перевернули її ще раз.
Рух — Кудрівка, фото УПЛ
23 листопада 2025, 19:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рух — Кудрівка 4:2
Голи: Клайвер, 14, Фаал, 29, 87, Квасниця, 57— Фрімпонг, 46, Козак, 50
Рух: Герета — Роман, Слюбик, Холод, Лях — Копина, Сапуга (Притула, 46), Підгурський (Рейляну, 82) — Квасниця (Кітела, 70), Фаал, Клайвер (Руніч, 25).
Кудрівка: Льопка — Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Рогозинський — Думанюк, Лосенко (Нагнойний, 67) — Козак (Світюха, 78), Сторчоус (Лєгостаєв, 78), Морозко (Мельничук, 67) — Фрімпонг (Демченко, 84).
Попередження: Квасниця — Лосенко