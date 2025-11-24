Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 24 листопада та розпочнеться о 18:00.

У рамках тринадцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у столиці луганська Зоря зіграє домашній матч проти Олександрії.

ЗОРЯ — ОЛЕКСАНДРІЯ

ПОНЕДІЛОК, 24 ЛИСТОПАДА, 18:00. ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР КАЛЬОНОВ (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

На завершення туру на нас очікує протистояння двох команд, для яких у цьому сезоні, вочевидь, були поставлені геть різні завдання. Луганська Зоря намагається повернутись до боротьби за місця в єврокубках, і якщо спочатку це не надто вдавалось робити, то останнім часом за плечима "мужиків" з’явились не тільки безпрограшна серія, а й цілком непогана якість гри, що дозволяє на рівних боротись із конкурентами. Останніх, до речі, назбиралось чимало.

У той самий час Олександрія переживає явно не найкращі часи й досі постає питання щодо потенційної боротьби за виживання в УПЛ для неї. Бо час минає, а кількість очок на рахунку "поліграфів" збільшується явно не такими темпами, які б дозволяли говорити про вихід із небезпечної зони. Передостаннє місце в турнірній таблиці. А тим часом потрохи почала виднітись межа поміж зоною боротьби за виживання та рештою таблиці.

І якщо в контексті Зорі ми говоримо про серію без поразок, нехай і з шести матчів команда Віктора Скрипника спромоглась виграти лише половину, то за підопічними Кирила Нестеренка тягнеться серія з п’яти матчів без перемог. При цьому суперники Олександрії були співставними за рівнем, окрім двох останніх у особі Колоса (1:1) та Полісся (0:3), тож очки все ж таки бажано було б здобувати. Але цього не відбувалось, тож і становище "поліграфів" незадовго до екватору змагань залишається доволі сумним.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Джордан, Янич, Вантух — Андушич, Кушніренко, Башич — Слесар, Будківський, Попара.

Олександрія: Долгий — Скорко, Кампуш, Боль, Огарков — Мишньов, Фернандо, Булеца — Козак, Кастільйо, Цара.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Зоря може виграти 160 домашній матч в УПЛ;

- Олександрія може виграти 130 матч у чемпіонаті загалом;

- Зоря не програє шість матчів УПЛ поспіль: три перемоги, три нічиїх;

- Олександрія грає внічию на виїзді три матчі чемпіонату поспіль — повторення клубного рекорду за наступного такого результату;

- Зоря за Віктора Скрипника може зіграти в 20 раз унічию в чемпіонаті;

- Віктор Скрипник може програти 60 матч на чолі українських клубів.

- 15 гол в УПЛ може забити Дмитро Мишньов (Олександрія)

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА