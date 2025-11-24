Україна

Один удар Оболонні проти 23 Шахтаря...

Півзахисник київської Оболонні Ігор Мединський прокоментував розгромну поразку від донецького Шахтаря (0:6) в рамках УПЛ. Його слова наводить офіційний сайт "пивоварів".

"Якщо говорити саме про перший тайм, то ми майже виконали установку. Підстраховували один одного, намагались не давати простору гравцям Шахтаря, бо розуміли їхню індивідуальну силу. До останньої хвилини все йшло за планом. Єдиний мінус — слабка контргра. Хотілося частіше вибігати в атаки. Але пропущений гол наприкінці тайму нас трохи надломив і змінив плани.

Хотілося забити хоча б один, бо це важливо психологічно — особливо для нападників. Є величезна різниця, коли програєш 0:1 або 0:6. Вважаю, на такий рахунок ми не заслужили, але приймаємо те, що сталося, і будемо працювати далі.

Грати в меншості дуже важко. Навіть у рівних складах нам було непросто, а коли залишилися в меншості — ще складніше. При 0:1 і 0:2 ми все ще намагалися зачепитися хоча б за нічию. Але технічні футболісти роблять різницю. Як тільки вони відчули впевненість — їх було не зупинити. Я все одно вважаю, що ми не заслуговували на такий розгром", — сказав Мединський.