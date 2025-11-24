Україна

Талановитий українець нарешті забив.

Вінгер львівського Руху Ілля Квасниця висловився після перемоги над Кудрівкою (4:2) в рамках 13-го туру УПЛ. Його слова наводить офіційний сайт львів'ян.

"Відчувався певний тиск через відсутність результативних дій. Дуже приємно забити. Сподіваюсь, цей гол додасть мені впевненості. А перемога дозволить команді грати краще і ми зможемо якісніше реалізовувати свої нагоди в наступних іграх. Хочеться продовжити виступати з хорошим настроєм та перемагати й надалі.

Матч з Кудрівкою був дуже видовищним. Команди створили багато моментів і чи не половина з них звершилася голами – поєдинок був результативним. Можливо, в попередніх матчах Руху не щастило. Це стосується як гри в обороні, так і в атаці. Цього разу ми реалізували майже всі свої нагоди. В кожній грі ми намагаємось створити якомога більше моментів, і зараз нам вдалося перетворити їх у голи.

Звісно, на початку другого тайму Кудрівка нас трохи шокувала, але команді вдалося швидко повернути собі лідерство у рахунку. А після четвертого голу, який забив Фаал, ми заспокоїли гру та спокійно довели матч до заслуженої перемоги", — сказав Квасниця.

Цього сезону Ілля Квасниця відіграв за Рух 13 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.