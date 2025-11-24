Команді Кирила Нестеренка вдавалось швидко відповідати на голи суперників, за рахунок чого цю гру "поліграфи" не відпустили.
Зоря — Олександрія, фото ФК Олександрія
24 листопада 2025, 19:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Зоря — Олександрія 2:2
Голи: Янич, 61, Жуніньйо, 77 — Кастільйо, 71, Хуссейн, 81
Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Джордан (Мічин, 68), Янич, Вантух — Андушич, Кушніренко, Башич — Слесар (Саленко, 80), Будківський, Попара.
Олександрія: Долгий — Скорко, Боль, Артур, Ухань — Мишньов (Ващенко, 80), Фернандо, Булеца (Шостак, 67) — Жота (Хуссейн, 80), Кулаков (Кастільйо, 67), Цара (Базаєв, 90).
Попередження: Башич