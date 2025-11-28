Україна

Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 14 туру української Прем'єр-ліги-2025/26.

Так, матч Динамо Київ — СК Полтава обслуговуватиме Олексій Деревінський, а за систему VAR відповідатиме Олександр Омельченко.

Поєдинок Шахтар — Кривбас довірили Віктору Копієвському, якому із системою VAR допоможе Денис Шурман.

УПЛ. 14 тур

28 листопада, п’ятниця

18:00. Оболонь – Колос. Арбітр – Дмитро Євтухов (Дніпро). Арбітр ВАА – Віталій Романов (Дніпро).

29 листопада, субота 15:30

ЛНЗ – Кудрівка. Арбітр – Роман Блавацький (Львів). Арбітр ВАА – Олександр Шандор (Львів).

18:00. Верес – Карпати. Арбітр – Олександр Афанасьєв (Харків). Арбітр ВАА – Андрій Коваленко (Полтава).

30 листопада, неділя

13:00. Олександрія – Рух. Арбітр – Олег Когут (Тернопіль). Арбітр ВАА – Михайло Райда (Закарпатська область).

15:30. Епіцентр – Металіст 1925. Арбітр – Клим Заброда (Київ). Арбітр ВАА – Микола Балакін (Київська область).

18:00. Полісся – Зоря. Арбітр – Дмитро Панчишин (Харків). Арбітр ВАА – Володимир Новохатній (Черкаси).

1 грудня, понеділок

15:30. Динамо – СК Полтава. Арбітр – Олексій Деревінський (Хмельницький). Арбітр ВАА – Олександр Омельченко (Слов’янськ).

18:00. Шахтар – Кривбас. Арбітр – Віктор Копієвський (Кропивницький). Арбітр ВАА – Денис Шурман (Київська область).

Після 13 турів в УПЛ лідирує Шахтар, який випереджає ЛНЗ та Полісся на чотири та шість очок відповідно. Динамо посідає лише сьоме місце, відстаючи від "гірників" на десять очок.