Сили оборони спрямовують зусилля на зупинку російських окупантів, виснаження їхнього бойового потенціалу, завдаючи йому ефективного вогневого ураження по всій лінії фронту.



З початку доби відбулося 241 бойове зіткнення.



Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 39 ракет, 42 авіаційних ударів, скинувши 132 керовані авіабомби. Крім того, застосував 1666 дронів-камікадзе та здійснив 1973 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося дев’ять боєзіткнень, ворог здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Зеленого, Стариці, Чугунівки, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та в напрямку Григорівки. Три боєзіткнення тривають.



На Куп’янському напрямку ворог 12 разів атакував позиції наших воїнів в бік Петропавлівки, Курилівки, Глушківки, Нової Кругляківки, Шийківки та Піщаного. Сім боєзіткнень тривають.



На Лиманському напрямку українські воїни зупиняли 18 атак окупантів в районах населених пунктів Копанки, Середнє, Новоселівка, Ставки, Дробишеве, Зарічне. Ще одне боєзіткнення триває.



На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали 10 атак окупантів в районах Платонівки, Ямполя, Закітного та в напрямку Рай-Олександрівки. Один бій триває.



На Краматорському напрямку противник шість разів атакував в районах Міньківки, Предтечиного, Васюківки, Оріхово-Василівки та у напрямку Привілля. Одне боєзіткнення триває.



На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 26 разів атакували у бік позицій наших оборонців поблизу Плещіївки, Русиного Яру, Костянтинівки та в бік населених пунктів Іванопілля, Бересток, Новопавлівка, Іллінівка, Степанівка.



На Покровському напрямку ворог здійснив 37 атак. За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Котлине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сергіївка, Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгороднє, Новопавлівка. Два боєзіткнення досі тривають.



За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 54 окупанта та поранили 27; знищили або подавили 42 безпілотних літальних апарата та пошкодили сім укриттів особового складу противника.



На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили п’ять атак окупантів, в районах Привілля, Олесандрограда та у напрямку Іванівки. Авіаударів зазнали Орли та Покровське.



На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 15 атак окупантів, у районі Гуляйполя та у бік Святопетрівки, Добропілля, Прилук, Зеленого, Оленокостянтинівки. Одне боєзіткнення ще триває. Ворог завдав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Новосолошине, Любицьке, Барвінівка, Широке, Долинка, Воздвижівка.



На Оріхівському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників у районах Малих Щербаків, Степногірська та у бік Павлівки, Приморського й Лук’янівського.



На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безуспішні атаки.



На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувалось.



Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу!

Слава Україні!

