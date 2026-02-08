Завершилася 1445 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Зеленський заявив, що Сполучені Штати пропонують завершити війну між росією та Україною до червня і просувають відповідний графік перемовин;

🔸 Переможницею національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2026" стала Leléka з піснею Ridnym. Вона отримала максимальні 10 балів і від журі, і від глядачів;

🔸На Київщині під час аварійно-відновлювальних робіт загинув 30-річний рятувальник Михайло Проценко;
 
🔸 Під час атаки в ніч проти 7 лютого російські війська атакували підстанції та повітряні лінії, а також Бурштинську та Добротвірську ТЕС. Відомо, що Бурштинська теплоелектростанція після обстрілу призупинила свою роботу;

🔸 На Дніпропетровщині трьох військових ТЦК підозрюють у смертельному побитті 55-річного чоловіка.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони спрямовують зусилля на зупинку російських окупантів, виснаження їхнього бойового потенціалу, завдаючи йому ефективного вогневого ураження по всій лінії фронту.

З початку доби відбулося 241 бойове зіткнення.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 39 ракет, 42 авіаційних ударів, скинувши 132 керовані авіабомби. Крім того, застосував 1666 дронів-камікадзе та здійснив 1973 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося дев’ять боєзіткнень, ворог здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Зеленого, Стариці, Чугунівки, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та в напрямку Григорівки. Три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог 12 разів атакував позиції наших воїнів в бік Петропавлівки, Курилівки, Глушківки, Нової Кругляківки, Шийківки та Піщаного. Сім боєзіткнень тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни зупиняли 18 атак окупантів в районах населених пунктів Копанки, Середнє, Новоселівка, Ставки, Дробишеве, Зарічне. Ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали 10 атак окупантів в районах Платонівки, Ямполя, Закітного та в напрямку Рай-Олександрівки. Один бій триває.

На Краматорському напрямку противник шість разів атакував в районах Міньківки, Предтечиного, Васюківки, Оріхово-Василівки та у напрямку Привілля. Одне боєзіткнення триває.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 26 разів атакували у бік позицій наших оборонців поблизу Плещіївки, Русиного Яру, Костянтинівки та в бік населених пунктів Іванопілля, Бересток, Новопавлівка, Іллінівка, Степанівка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 37 атак. За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Котлине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сергіївка, Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгороднє, Новопавлівка. Два боєзіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 54 окупанта та поранили 27; знищили або подавили 42 безпілотних літальних апарата та пошкодили сім укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили п’ять атак окупантів, в районах Привілля, Олесандрограда та у напрямку Іванівки. Авіаударів зазнали Орли та Покровське.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 15 атак окупантів, у районі Гуляйполя та у бік Святопетрівки, Добропілля, Прилук, Зеленого, Оленокостянтинівки. Одне боєзіткнення ще триває. Ворог завдав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Новосолошине, Любицьке, Барвінівка, Широке, Долинка, Воздвижівка.

На Оріхівському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників у районах Малих Щербаків, Степногірська та у бік Павлівки, Приморського й Лук’янівського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безуспішні атаки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувалось.

Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу!
Слава Україні!

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Я хочу подякувати МВС України, усім нашим рятувальникам ДСНС України, комунальним службам, які працюють, також усім енергетичним компаніям – усім державним і приватним компаніям. Зараз усі мають працювати максимально злагоджено, і я хочу подякувати сьогодні кожному, хто працює саме так – фахово та реально самовіддано. По всій нашій країні задіяні ремонтні бригади, аварійні бригади. Залучені сили на території фактично від Волинської області до прикордонних громад Чернігівщини, Харківщини. Багато роботи ще є в Києві, на Київщині, в областях Центральної України, також на Франківщині, у Вінницькій області, деяких інших наших регіонах. Я доручив також уряду та МВС надати всю необхідну допомогу Одещині, допомогу Миколаївщині через складні погодні умови – важкі перепади температури. Непросто на дорогах у південних областях і загалом для комунальної сфери. Треба, щоб допомога була.

 

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!