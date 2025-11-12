Україна

Матчі майбутніх турів розділені по чотири та три дні відповідно.

Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів 15 та 16 турів УПЛ.

15 тур розпочнеться у п'ятницю, 5 грудня, матчем між луганською Зорею та львівськими Карпатами.

Донецький Шахтар зіграє у гостях проти Колоса у суботу, 6 грудня, а трохи пізніше київське Динамо на виїзді зустрінеться з Кудрівкою.

Тур закриє матч між двома дебютантами УПЛ — СК Полтава та Епіцентром у понеділок, 8 грудня.

15 тур

5 грудня (п’ятниця)

Зоря — Карпати 18:00

6 грудня (субота)

ЛНЗ — Оболонь 13:00

Колос — Шахтар 15:30

Кудрівка — Динамо 18:00

7 грудня (неділя)

Кривбас — Олександрія 13:00

Металіст 1925 — Верес 15:30

Рух — Полісся 18:00

8 грудня (понеділок)

Полтава — Епіцентр 15:30

16 тур стартує поєдинком між Олександрією та Кудрівкою у п'ятницю, 12 грудня.

Динамо та Шахтар свої матчі проведуть у неділю, 14 грудня. "Біло-сині" зустрінуться з Вересом, а "гірники" приймуть Епіцентр.

16 тур

12 грудня (п’ятниця)

Олександрія — Кудрівка 15:30

Оболонь — Металіст 1925 18:00

13 грудня (субота)

Кривбас — Колос 13:00

ЛНЗ — Зоря 15:30

Полісся — Карпати 18:00

14 грудня (неділя)

Полтава — Рух 13:00

Динамо — Верес 15:30

Шахтар — Епіцентр 18:00

Після 12 турів Шахтар лідирує в УПЛ, випереджаючи Полісся та ЛНЗ на чотири очки, а Динамо посідає четверте місце, відстаючи від "гірників" на сім балів.