Матчі майбутніх турів розділені по чотири та три дні відповідно.
12 листопада 2025, 18:52
Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів 15 та 16 турів УПЛ.
15 тур розпочнеться у п'ятницю, 5 грудня, матчем між луганською Зорею та львівськими Карпатами.
Донецький Шахтар зіграє у гостях проти Колоса у суботу, 6 грудня, а трохи пізніше київське Динамо на виїзді зустрінеться з Кудрівкою.
Тур закриє матч між двома дебютантами УПЛ — СК Полтава та Епіцентром у понеділок, 8 грудня.
15 тур
5 грудня (п’ятниця)
Зоря — Карпати 18:00
6 грудня (субота)
ЛНЗ — Оболонь 13:00
Колос — Шахтар 15:30
Кудрівка — Динамо 18:00
7 грудня (неділя)
Кривбас — Олександрія 13:00
Металіст 1925 — Верес 15:30
Рух — Полісся 18:00
8 грудня (понеділок)
Полтава — Епіцентр 15:30
16 тур стартує поєдинком між Олександрією та Кудрівкою у п'ятницю, 12 грудня.
Динамо та Шахтар свої матчі проведуть у неділю, 14 грудня. "Біло-сині" зустрінуться з Вересом, а "гірники" приймуть Епіцентр.
16 тур
12 грудня (п’ятниця)
Олександрія — Кудрівка 15:30
Оболонь — Металіст 1925 18:00
13 грудня (субота)
Кривбас — Колос 13:00
ЛНЗ — Зоря 15:30
Полісся — Карпати 18:00
14 грудня (неділя)
Полтава — Рух 13:00
Динамо — Верес 15:30
Шахтар — Епіцентр 18:00
Після 12 турів Шахтар лідирує в УПЛ, випереджаючи Полісся та ЛНЗ на чотири очки, а Динамо посідає четверте місце, відстаючи від "гірників" на сім балів.