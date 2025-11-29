Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 29 листопада та розпочнеться о 18:00.

У рамках чотирнадцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Рівному місцевий Верес зіграє домашній матч проти львівських Карпат.

ВЕРЕС — КАРПАТИ

СУБОТА, 29 ЛИСТОПАДА, 18:00. АВАНГАРД, РІВНЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР АФАНАСЬЄВ (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Рівненський Верес не має особливих ілюзій і традиційно займає місце в середині турнірної таблиці — після 12 турів команда набрала 17 очок та посідає десяте місце.

Традиційно сезон Вереса – це американські гірки – невдалі серії із поразками чергуються серіями вдалих виступів і зараз є привід говорити про позитив.

З початку жовтня команда Олега Шандрука не програє у чемпіонаті – після поразки від Полісся Верес провів шість поєдинків, з яких виграв два, а в решті були зафіксовані нічийні результати.

У своєму останньому матчі Верес поділив очки із Кривбасом (2:2), де головним героєм став Владислав Шарай, який оформив дубль у другому таймі.

До матчу проти Карпат рівненська команда підходить із мотивацією взяти реванш за розгромну поразку наприкінці минулого року, коли "леви" відправили у ворота Вереса п'ять м'ячів.

Львівські Карпати перебувають у схожій ситуації – у команди 18 набраних очок та дев'яте місце після 13 турів.

Команду Владислава Лупашка можна охарактеризувати такими самими чинниками, як Верес, якщо говорити про результати. Схожа безпрограшна серія була на старті сезону, а до минулого туру "леви" виграли два матчі поспіль проти Кривбасу та ЛНЗ, розпочавши свій шлях із нічиї в дербі проти Руху.

Проте в останньому турі львів'яни поступилися харківському Металісту 1925 (1:2). У першому таймі команди обмінялися голами, після чого Денис Антюх на старті другої половини зустрічі подарував перемогу харків'янам. Загалом це була рівна гра з мінімумом моментів, де Карпатам не вистачало креативу біля чужих воріт, про що говорять лише два удари у площину воріт суперника.

Таким чином, обидві команди знаходяться в схожій формі і їх розділяє лише одне очко в турнірній таблиці. Передбачити, хто буде сильнішим, досить складно, але можна подивитися на статистику особистих зустрічей, де львів'яни мають певну перевагу на свою користь.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Верес: Горох — Сміян, Вовченко, Ціпот, Стампуліс — Харатін — Веслі Помба, Бойко, Годя, Шарай — Айдін.

Карпати: Домчак — Полегенько, Жан Педрзу, Бабогло, Сич — Танда, Бруніньйо, Чачуа — Пауло Вітор, Костенко, Краснопір.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- 220 матч Вереса в УПЛ;

- безпрограшна серія Вереса в чемпіонаті триває шість ігор: дві перемоги та чотири нічиї;

- Карпати утримують клубні виїзні рекордні серії в УПЛ: переможну з трьох ігор, гольову з десяти ігор (17 голів) та безпрограшну з п'яти ігор (три перемоги та дві нічиї);

- 50 тренерський матч Владислава Лупашка на топ-рівні;

- 30 домашній матч Вереса при Олегу Шандруку в УПЛ;

- Карпати можуть провести десятий безгольовий матч в УПЛ;

- десятий гол в УПЛ може забити Дмитро Кльоц (Верес).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА