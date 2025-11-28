Команда Руслана Костишина не подужала двох поспіль суперників із столиці.
Оболонь — Колос, фото УПЛ
28 листопада 2025, 20:27
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Оболонь — Колос 0:0
Оболонь: Федорівський — Прокопенко, Приймак, Дубко, Шевченко — Мединський (Бичек, 73), Черненко, Чех, Нестеренко (Пасіч, 85) — Слободян (Семенов, 85) — Устименко (Теслюк, 73).
Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, І. Краснічі, Цуріков — О. Демченко, Теллес, Ррапай — Кане (Алефіренко, 72), Климчук (Оєвусі, 82), Салабай (Гусол, 72).
Попередження: Шевченко, Прокопенко, Дубко — Гусол