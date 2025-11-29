Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

ЛНЗ — Кудрівка 1:0
Гол: Ассінор, 37

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Драмбаєв — Яшарі, Рябов, Танковський (Пастух, 53) — Проспер (Нонікашвілі, 88), Ассінор (Кравчук, 67), Кузик.

Кудрівка: Льопка — Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Мельничук — Векляк, Думанюк (Сторчоус, 63) — Козак (Лєгостаєв, 75), Нагнойний, Пушкарьов (Рогозинський, 46) — Фрімпонг (Світюха, 74).

Попередження: Ассінор — Думанюк, Сторчоус