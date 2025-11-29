Команда Віталія Пономарьова продовжує активну участь у чемпіонських перегонах.
29 листопада 2025, 17:31
ЛНЗ — Кудрівка 1:0
Гол: Ассінор, 37
ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Драмбаєв — Яшарі, Рябов, Танковський (Пастух, 53) — Проспер (Нонікашвілі, 88), Ассінор (Кравчук, 67), Кузик.
Кудрівка: Льопка — Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Мельничук — Векляк, Думанюк (Сторчоус, 63) — Козак (Лєгостаєв, 75), Нагнойний, Пушкарьов (Рогозинський, 46) — Фрімпонг (Світюха, 74).
Попередження: Ассінор — Думанюк, Сторчоус