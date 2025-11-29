Україна

Португалець продовжує нагадувати Європі про агресію росії проти України.

Головний тренер французького Ліона Паулу Фонсека висловився про російську агресію проти українського народу.

"Хочу сказати вам усім — не втрачайте надії. Так багато людей у світі, які вас підтримують. Я продовжую злитися на весь світ, тому що думаю, що в цей момент ви заслуговуєте на більшу допомогу.

Але ви такі сміливі. Ви повинні пишатися собою і всі люди в Європі з вами. Не втрачайте надії. Знаю, що ми весь час чекаємо на якісь рішення.

Знаю, що коли Трамп став президентом, кожен із нас був сповнений надій, що все зміниться. І також знаю, що з цього моменту все стало тільки гірше.

З моменту приходу Трампа росіяни стали набагато агресивнішими і атакують Україну ще більше.

Але давайте продовжувати жити з надією. Ви маєте продовжувати боротися. У мене всередині є ця надія, що все скоро наважиться, і ви зможете жити у світі.

Думаю, що всі ви, всі ми мріємо про мирні дні та нормальне життя. І вірю, що так буде. А я завжди ладен допомогти. Це маленькі речі, але я роблю все можливе, щоби продовжувати підтримувати українців та Україну", — сказав Фонсека.