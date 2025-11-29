Україна

14 тур УПЛ продовжує негативно вражати результативністю.

Надвечір суботи в рамках чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги організатори змагань підготували нам принципове регіональне протистояння в регіоні західної України поміж рівненським Вересом та львівськими Карпатами на полі стадіону Авангард. Чимало історій пов’язувало гравців та навіть тренерів цих клубів поміж обома колективами, і зокрема в минулому сезоні Владислав Лупашко дебютував на чолі "левів" саме в грі проти "червоно-чорних".

Цей матч у підсумку мав отримати певний відтінок принциповості, але ні на що якісне, окрім гострої боротьби в окремих епізодах, це не перетворилось. Особливо цікаво було спостерігати за дуеллю Шарая та Мірошніченка на фланзі, проте й вони обмежились лише запеклим першим таймом, після чого гра набула рис хаотичної. Із гольових моментів до перерви ми б відзначили, хіба що, постріл Сміяна здалеку з лівого флангу на початку гри, який на кутовий перевів Домчак, а також постріл Бабогла в центральній зоні перед штрафним, який пролетів поруч із лівою стійкою.

Покладались певні сподівання на другий тайм, але там ми спочатку довго обговорювали потенційні наслідки травми Бабогла та вимушеної появи на полі Педрозу, які так і не настали для Карпат зрештою, а потім нарешті дочекались хоч якоїсь стабільної гостроти наприкінці основного часу.

І треба визнати, що Карпати все ж таки до забитого м’яча наблизились сильніше за суперників. Утім, лише наблизились. Бо на моменти Гончаренка з промахом над поперечиною з меж воротарського, а також підступним ударом із штрафного від Бойка, який розгадав Домчак, команда Владислава Лупашка відповіла відмінними нагодами Федора та Сича, коли Горох крутився, немов білка в колесі на лінії воріт, а потім і постріли Чачуа завершились без взяття воріт. Тож чергові "нулі" в турі. Це вже нездорова тенденція.

У наступному турі рівненський Верес гостюватиме в харківського Металіста 1925, тоді як львівські Карпати поїдуть у гості до луганської Зорі.

Верес — Карпати 0:0

Верес: Горох — Протасевич, Ціпот, Гончаренко, Сміян — Шарай (Куція, 90+4), Харатін, Бойко (Кльоц, 86) — Айдін (Годя, 75), Тарануха (Ндукве, 86), Веслі (Корнійчук, 75).

Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Адамюк (Педрозу, 54), Мірошніченко — Танда — Альварес, Чачуа (Фабі, 90+2) — Федор (Карабін, 72) — Ігор (Краснопір, 72), Бруніньйо.

Попередження: Харатін, Веслі, Годя