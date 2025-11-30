Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють кам’янець-подільський Епіцентр та харківський Металіст 1925.

Кам’янець-подільський Епіцентр та харківський Металіст 192 зіграють на стадіоні Лівий Берег у чотирнадцятому турі української Прем'єр-ліги.

Сергій Нагорняк, після нічиєї проти житомирського Полісся (0:0), залучив до стартового складу Джеоване в центрі поля.

Младен Бартулович, на тлі перемоги наді львівськими Карпатами (2:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Мороз, Кош, Климець — Себеріо, Запорожець, Джеоване — Сидун, Супряга, Сіфуентес.

Запасні: Бушняк, Вавшко, В. Кристін, С. Кристін, Янаков, Борячук, Беженар, Ліповуз, Є. Демченко, Григоращук, Савчук, Миронюк.



Металіст 1925: Варакута — Салюк, Є. Павлюк, Шабанов, Крупський — Литвиненко, Калюжний, Забергджа — Антюх, Мба, Рашиця.

Запасні: Соловей, Мозіль, Чурко, Когут, Мартинюк, Кондратюк, Багрій, Карпізін, Снурніцин, Плічко, Петер.



Гра Епіцентр — Металіст 1925 почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.