Україна

Наставник харківського клубу про нервозність та втрачений момент перемоги.

Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович у прямому етері УПЛ ТБ прокоментував поєдинок проти Епіцентра, який завершився з рахунком 0:0.

У першу чергу наставник зазначив, що залишився незадоволеним результатом:

"Так, ми розчаровані. На початку матчу була нервозність, багато непотрібних помилок. Перший тайм провели невдало й практично не створили небезпеки".

Водночас у другому таймі Металіст 1925, за словами тренера, виглядав значно краще й мав шанси для гола:

"Ми вже створили кілька гарних моментів. Когут міг забивати, Ітодо мав шанс із двох метрів, Крупський влучив у стійку. Моменти були – мали їх реалізовувати".

Бартулович також відзначив якість гри суперника:

"Епіцентр зіграв дуже добре. Вони добре оборонялися, діяли агресивно – так само, як у матчі з Поліссям. Розкривати таку оборону було важко".

Тренер визнав, що наприкінці року всі команди борються за очки, що позначається на інтенсивності та кількості боротьби на полі:

"І Епіцентру, і нам зараз кожне очко важливе. Ми хочемо підійматися в таблиці. Але щоб перемагати – треба забивати".

Щодо заміни Мба в перерві наставник пояснив, що очікував більшої гостроти попереду, проте реалізація знову підвела:

"Ми спробували освіжити атаку. Моменти були, але не забили. Маємо одне очко, взяте у матчі з непростим суперником, який зараз добре набрав хід".

Металіст 1925 залишається у боротьбі за покращення турнірного становища (21 заліковий бал), а Епіцентр продовжує битву за виживання в УПЛ (11 очок).