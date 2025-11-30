Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Полісся — Зоря 2:0
Голи: Гуцуляк, 33, Назаренко, 90+3

Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Андрієвський (Борел, 64), Бабенко — Гуцуляк (Бескоровайний, 85), Брагару (Йосефі, 76), Велетень (Назаренко, 64) — Гайдучик (Філіппов, 76).

Зоря: Сапутін — Малиш (Саленко, 72), Джордан, Янич (Башич, 72), Жуніньйо — Андушич, Кушніренко, Попара (Мічин, 64) — Слесар, Будківський, Вантух.

Попередження: Крушинський, Назаренко — Попара