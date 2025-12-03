Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.
Олександр Омельченко, Динамо
03 грудня 2025, 13:23
Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 15 туру української Прем'єр-ліги-2025/26.
Так, матч Кудрівка — Динамо Київ обслуговуватиме Олександр Омельченко, а за систему VAR відповідатиме Микола Балакін.
Поєдинок Колос — Шахтар довірили Максиму Козиряцькому, якому із системою VAR допоможе Роман Блавацький.
УПЛ. 15 тур
5 грудня, п’ятниця
18:00. Зоря – Карпати. Арбітр – Денис Шурман (Київська область). Арбітр ВАА – Олександр Кальонов (Хмельницький).
6 грудня, субота
13:00. ЛНЗ – Оболонь. Арбітр – Олексій Деревінський (Хмельницький). Арбітр ВАА – Дмитро Панчишин (Харків).
15:30. Колос – Шахтар. Арбітр – Максим Козиряцький (Запоріжжя). Арбітр ВАА – Роман Блавацький (Львів).
18:00. Кудрівка – Динамо. Арбітр – Олександр Омельченко (Слов’янськ). Арбітр ВАА – Микола Балакін (Київська область).
7 грудня, неділя
13:00. Кривбас – Олександрія. Арбітр – Дмитро Кубряк (Одеса). Арбітр ВАА – Олександр Афанасьєв (Харків).
15:30. Металіст 1925 – Верес. Арбітр – Віталій Романов (Дніпро). Арбітр ВАА – Олександр Шандор (Львів).
18:00. Рух – Полісся. Арбітр – Денис Резніков (Кам’янське). Арбітр ВАА – Андрій Коваленко (Полтава).
8 грудня, понеділок
18:00. СК Полтава – Епіцентр. Арбітр – Сергій Задиран (Київська область). Арбітр ВАА – Віктор Копієвський (Кропивницький).
Після 14 турів у турнірній таблиці УПЛ лідирує Шахтар, який випереджає ЛНЗ та Полісся на два та чотири очки відповідно. Динамо посідає лише сьоме місце, відстаючи від "гірників" на 11 очок.