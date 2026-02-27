Німеччина

У компанії заявили про повну довіру до німецького фахівця та задоволення його роботою.

Керівництво Ред Булл відреагувало на повідомлення медіа щодо ймовірного звільнення Юргена Клоппа з посади керівника глобального футбольного напрямку. У компанії запевнили, що чутки не відповідають дійсності.

Генеральний директор з корпоративних проєктів та інвестицій Олівер Мінцлафф різко відкинув припущення про можливу відставку німця.

"Це повна нісенітниця і абсолютно безпідставні звинувачення. Навпаки, ми надзвичайно задоволені роботою Юргена Клоппа".

За словами функціонера, Клопп перебуває у постійному контакті з тренерськими штабами та спортивними директорами клубів системи, а керівництво повністю довіряє його стратегії розвитку.

Юрген Клопп обіймає цю посаду з січня 2025 року та курує роботу Лейпцига, Зальцбурга і Нью-Йорк Ред Буллз. Наразі австрійський клуб очолює турнірну таблицю чемпіонату, Лейпциг під керівництвом Оле Вернера посідає п’яте місце в Бундеслізі, тоді як американська франшиза минулого сезону не змогла пробитися до плейоф МЛС уперше за 15 років.

Після відходу з Ліверпуля влітку 2024 року Клопп приєднався до структури Ред Булл, однак у медіа періодично з’являються чутки про можливе повернення німця до тренерської діяльності.