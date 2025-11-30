Україна

Наставник Зорі став одним із найдосвідченіших тренерів чемпіонату та має у своєму активі дві бронзи з луганським клубом.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник досяг важливої позначки у своїй тренерській кар’єрі — він провів 150 матчів у Прем’єр-лізі на чолі українських клубів. Про це повідомила пресслужба луганської команди.

Окрім Зорі, фахівець працював у Ворсклі та Металісті 1925, а до луганського клубу повернувся вдруге — після першого успішного періоду 2019–2022 років він очолив команду знову влітку 2024-го.

У 150 поєдинках УПЛ команди Скрипника здобули 67 перемог, 37 матчів завершили внічию та 46 програли. Разом із Зорею тренер двічі завойовував бронзові медалі чемпіонату України, а в сезоні-2020/21 вивів клуб до фіналу Кубка країни, де луганці поступилися Динамо.

Сьогодні Зоря поступилась Поліссю — 0:2.