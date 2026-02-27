Інше

Головний тренер збірної Португалії пояснив,чому гонитва за історичним рекордом більше не є для нього головною мотивацією.

Головний тренер національної збірної Португалії Роберто Мартінес поділився видання The Overlap цікавими думками щодо бомбардирських амбіцій Кріштіану Роналду. Незважаючи на те, що зірковий нападник Ан-Насра невпинно наближається до фантастичної позначки у 1000 забитих м'ячів за кар'єру, наставник запевняє, що португальця більше не обходять виключно власні рекорди.

За словами Мартінеса, Роналду змінив своє ставлення до статистики і зараз зосереджений на тому, як приносити максимальну користь команді.

"Його не турбують ці 1000 голів. Він міркує так: Яка для мене різниця, заб'ю я 1050 чи 950? Я залишаюся тим самим гравцем. Зараз він став трохи іншим у фінальній третині поля", — пояснив іспанський фахівець.

Тренер підкреслив, що Кріштіану навчився ідеально використовувати свій зірковий статус на користь партнерів по команді:

"Я думаю, він чудово розуміє, що стягує на себе увагу двох захисників. Він відкриває вільні зони і тепер приймає набагато кращі рішення щодо того, коли варто загострювати самому, а коли — віддати пас".

Мартінес також зазначив, що феноменальне довголіття Кріштіану у футболі пояснюється його вмінням жити сьогоденням і насолоджуватися щоденною роботою на тренуваннях. Позначка у 1000 голів, якщо вона буде досягнута, стане лише природним наслідком того дня, коли він вирішить завершити кар'єру, а не нав'язливою ідеєю.

Наразі на рахунку 41-річного португальця вже 965 голів, і він продовжує демонструвати вражаючу результативність у Саудівській Про-лізі.