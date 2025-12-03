Україна

Забитий м'яч Олександра Назаренка став 100 голом житомирського клубу у матчах чемпіонату України.

Полісся у матчі 14 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі здобуло перемогу над луганською Зорею (2:0).

Півзахисник житомирського клубу Олександр Назаренко став автором ювілейного, сотого гола "вовків" у матчах чемпіонату України.

У домашніх матчах команда Руслана Ротаня забила 47 разів, тоді як у гостях показник забитих м'ячів трохи кращий – 53. Найчастіше Полісся забивало у ворота Вереса та Оболоні – по десять разів.

Авторами 99 голів "вовків" стали 29 гравців житомирського клубу, а ще один м'яч був записаний як автогол. Найкращими бомбардирами клубу є Олександр Назаренко – 13 голів та Олексій Гуцуляк – 12.

Свій перший гол у чемпіонаті Полісся забило у матчі проти Вереса, який пройшов 28 липня 2023 року. Автором забитого м'яча став Бені Макуана.

Після 14 турів Полісся набрало 27 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ.