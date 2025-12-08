Англія

В послугах українського вінгера зацікавлені Севілья та Страсбур.

Кар'єра Михайла Мудрика, яка стала на паузу через гучний допінговий скандал, може отримати друге дихання вже наступного місяця.

24-річний українець, який не виходив на поле з листопада 2024 року через позитивний тест на мельдоній, очікує на офіційне зняття дискваліфікації 17 січня 2026 року. Попри тривалу відсутність ігрової практики, інтерес до екс-зірки Шахтаря виявляють одразу два клуби з топ-чемпіонатів.

За інформацією FootMercato, серйозний інтерес до Мудрика проявляє іспанська Севілья. Команда під керівництвом Матіаса Алмейди страждає від низької результативності (20 голів у 15 матчах) і бачить в українцеві необхідне підсилення креативу. Андалусійці готові розглянути оренду за умови часткового покриття зарплати гравця.

Однак головним конкурентом іспанців є французький Страсбур, який входить до структури BlueCo (власників Челсі). Тут ситуація ускладнюється регламентом: французький клуб вже вичерпав ліміт орендованих гравців у лондонців (Мамаду Сарр, Майк Пендерс, Кендрі Паес).

Щоб обійти це обмеження, клуби можуть піти на радикальний крок — повноцінний трансфер або обмін. Розглядається сценарій, за яким Мудрик відправиться до Франції, а у зворотному напрямку на Стемфорд Брідж поїде талановитий аргентинець Валентин Барко, який давно перебуває на радарах Челсі.