Ліга чемпіонів

Лондонці вирушили до Італії без свого головного плеймейкера.

Лондонський Челсі зазнав серйозного кадрового удару напередодні важливого поєдинку Ліги чемпіонів проти Аталанти.

Головна зірка та рушійна сила атак синіх, Коул Палмер, не потрапив до заявки на матч і залишився відновлюватися в Англії.

Причиною відсутності 23-річного півзахисника стала м'язова травма. Палмер відчув дискомфорт після останнього матчу проти Борнмута, і хоча пошкодження не вважається критичним, медичний штаб клубу категорично не рекомендував Енцо Маресці використовувати гравця в інтенсивній грі проти італійців.

У клубі вирішили діяти обережно, щоб не спровокувати більш серйозну травму, яка могла б вибити лідера з гри на тривалий термін. Тренерський штаб Челсі сподівається, що цей запобіжний захід дозволить Палмеру повернутися до складу вже до найближчого матчу Прем'єр-ліги.

Матч 6 туру Ліги Чемпіонів Аталанта — Челсі розпочнеться 9 грудня о 22:00.