Лондонці вирушили до Італії без свого головного плеймейкера.
Коул Палмер, Getty Images
08 грудня 2025, 16:43
Лондонський Челсі зазнав серйозного кадрового удару напередодні важливого поєдинку Ліги чемпіонів проти Аталанти.
Головна зірка та рушійна сила атак синіх, Коул Палмер, не потрапив до заявки на матч і залишився відновлюватися в Англії.
Причиною відсутності 23-річного півзахисника стала м'язова травма. Палмер відчув дискомфорт після останнього матчу проти Борнмута, і хоча пошкодження не вважається критичним, медичний штаб клубу категорично не рекомендував Енцо Маресці використовувати гравця в інтенсивній грі проти італійців.
У клубі вирішили діяти обережно, щоб не спровокувати більш серйозну травму, яка могла б вибити лідера з гри на тривалий термін. Тренерський штаб Челсі сподівається, що цей запобіжний захід дозволить Палмеру повернутися до складу вже до найближчого матчу Прем'єр-ліги.
Матч 6 туру Ліги Чемпіонів Аталанта — Челсі розпочнеться 9 грудня о 22:00.