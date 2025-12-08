Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють СК Полтава та кам’янець-подільський Епіцентр.

СК Полтава та кам’янець-подільський Епіцентр закриватимуть п1ятнадцятий тур української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Зірка.

Павло Матвійченко, після перемоги над київським Динамо (2:1), використав із перших хвилин Даниленка в опорній зоні.

Сергій Нагорняк, на тлі нічиєї проти харківського Металіста 1925 (0:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

СК Полтава: Восконян — Бужин, Савенков, Місюра, Коцюмака — Дорошенко, Даниленко — Одарюк, Галенков — Марусич, Вівдич.

Запасні: Мінчев, Єрмолов, Ходуля, Кононов, Шаповалов, Оніщенко, Хахльов, Стрельцов.



Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Мороз, Кош, Климець — Себеріо, Запорожець, Джеоване — Сидун, Супряга, Сіфуентес.

Запасні: Бушняк, Вавшко, Є. Демченко, С. Кристін, В. Кристін, Миронюк, Ляшенко, Григоращук, Ліповуз, Беженар, Савчук.