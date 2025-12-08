Команда Сергія Нагорняка в дуелі новачків УПЛ виглядала, як уже цілком сформований колектив.
СК Полтава — Епіцентр, фото ФК Епіцентр
08 грудня 2025, 17:34
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
СК Полтава — Епіцентр 0:3
Голи: Джеоване, 25, Себеріо, 50, Демченко, 82
СК Полтава: Восконян — Бужин, Савенков, Місюра, Коцюмака — Дорошенко (Стрельцов, 73), Даниленко — Одарюк, Галенков — Марусич, Вівдич (Оніщенко, 73).
Епіцентр: Білик — Кирюханцев (Савчук, 89), Мороз, Кош, Климець — Себеріо (Ліповуз, 86), Запорожець, Джеоване (Миронюк, 73) — Сидун (Беженар, 89), Супряга (Демченко, 46), Сіфуентес.
Попередження: Савенков, Дорошенко, Даниленко — Кош, Савчук