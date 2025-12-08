Стало відомо, хто з арбітрів обслуговуватиме останні матчі Ліги чемпіонів в 2025 році. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

9 грудня (вівторок)

Кайрат – Олімпіакос: головний суддя — Хуан Мартінес Мунуера

Баварія – Спортінг: головний суддя — Ніколас Волш

Інтер – Ліверпуль: головний суддя — Фелікс Цваєр

Барселона – Айнтрахт: головний суддя — Давіде Масса

Аталанта – Челсі: головний суддя — Алехандро Ернандес Ернандес

Тоттенгем – Славія Прага: головний суддя — Бенуа Бастьєн

ПСВ – Атлетіко: головний суддя — Майкл Олівер

Монако – Галатасарай: головний суддя — Данні Маккелі

Юніон – Марсель: головний суддя — Жуан Пінейру

10 грудня (середа)

Вільярреал – Копенгаген: головний суддя — Іван Кружляк

Карабах – Аякс: головний суддя — Раде Обренович

Боруссія Дортмунд – Буде-Глімт: головний суддя — Ерік Ламбргетс

Баєр – Ньюкасл: головний суддя — Сердар Гезюбююк

Бенфіка – Наполі: головний суддя — Славко Вінчич

Ювентус – Пафос: головний суддя — Хесус Хіль Мансано

Брюгге – Арсенал: головний суддя — Свен Яблонські

Атлетік – ПСЖ: головний суддя — Даніель Зіберт