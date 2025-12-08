На нас чекають чергові матчі ЛЧ.
Клеман Тюрпен, Getty Images
08 грудня 2025, 17:00
Стало відомо, хто з арбітрів обслуговуватиме останні матчі Ліги чемпіонів в 2025 році. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
9 грудня (вівторок)
Кайрат – Олімпіакос: головний суддя — Хуан Мартінес Мунуера
Баварія – Спортінг: головний суддя — Ніколас Волш
Інтер – Ліверпуль: головний суддя — Фелікс Цваєр
Барселона – Айнтрахт: головний суддя — Давіде Масса
Аталанта – Челсі: головний суддя — Алехандро Ернандес Ернандес
Тоттенгем – Славія Прага: головний суддя — Бенуа Бастьєн
ПСВ – Атлетіко: головний суддя — Майкл Олівер
Монако – Галатасарай: головний суддя — Данні Маккелі
Юніон – Марсель: головний суддя — Жуан Пінейру
10 грудня (середа)
Вільярреал – Копенгаген: головний суддя — Іван Кружляк
Карабах – Аякс: головний суддя — Раде Обренович
Боруссія Дортмунд – Буде-Глімт: головний суддя — Ерік Ламбргетс
Баєр – Ньюкасл: головний суддя — Сердар Гезюбююк
Бенфіка – Наполі: головний суддя — Славко Вінчич
Ювентус – Пафос: головний суддя — Хесус Хіль Мансано
Брюгге – Арсенал: головний суддя — Свен Яблонські
Атлетік – ПСЖ: головний суддя — Даніель Зіберт