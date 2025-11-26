Матч-відповідь запланований на 10 грудня.
26 листопада 2025, 15:53
Київське Динамо U-19 у першому матчі фіналу плей-оф переможців Юнацької ліги УЄФА мінімально обіграло шотландський Гіберніан з рахунком 1:0.
Київська команда відкрила рахунок на 56 хвилині, коли подачу з кутового результативним ударом завершив Владсилав Захарченко.
Матч-відповідь запланований на 10 грудня. Переможець забезпечить собі місце у 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА.
Динамо Київ U-19 — Гіберніан U-19 1:0
Гол: Захарченко, 56.
Динамо Київ U-19: Суркіс — Дехтяр (Панімаш, 80), Захарченко, Огородник, Губенко — Люсін (Федоренко, 90+5), Озимай, Осипенко — Редушко, Андрейко (Буравцов, 90), Гродзінський (Бекерський, 80).
Гіберніан U-19: Маллон — Гіллі, Макграт, Колдер, Баклі — Макдональд, Брюс, Девідсон — Хіменес, Макмердо (Каллум, 71), Клілланд.
Попередження: Огородник, Гродзінський — Клілланд, Гіллі.