Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 16 туру української Прем'єр-ліги-2025/26.

Так, матч Динамо Київ — Верес обслуговуватиме Дмитро Панчишин, а за систему VAR відповідатиме Олексій Деревінський.

Поєдинок Шахтар — Епіцентр довірили Володимиру Новохатньому, якому із системою VAR допоможе Дмитро Євтухов.

УПЛ. 16 тур

12 грудня, п’ятниця

18:00. Олександрія – Кудрівка. Арбітр – Олександр Солов’ян (Київська область). Арбітр ВАА – Михайло Райда (Закарпатська область).

18:00. Оболонь – Металіст 1925. Арбітр – Ігор Пасхал (Херсон). Арбітр ВАА – Роман Блавацький (Львів).

13 грудня, субота

13:00. Кривбас – Колос. Арбітр – Олександр Кальонов (Хмельницький). Арбітр ВАА – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ).

15:30. ЛНЗ – Зоря. Арбітр – Олександр Шандор (Львів). Арбітр ВАА – Сергій Задиран (Київська область).

18:00. Полісся – Карпати. Арбітр – Олександр Афанасьєв (Харків). Арбітр ВАА – Микола Балакін (Київська область).

14 грудня, неділя

13:00. СК Полтава – Рух. Арбітр – Максим Фірсов (Рівне). Арбітр ВАА – Денис Шурман (Київська область).

15:30. Динамо – Верес. Арбітр – Дмитро Панчишин (Харків). Арбітр ВАА – Олексій Деревінський (Хмельницький).

18:00. Шахтар – Епіцентр. Арбітр – Володимир Новохатній (Черкаси). Арбітр ВАА – Дмитро Євтухов (Дніпро).

Після 15 турів у турнірній таблиці УПЛ лідирує ЛНЗ, який має однакову кількість очок із Шахтарем. Трійку найкращих замикає Полісся, відстаючи на п'ять балів, а Динамо має 23 очки та займає лише шосту позицію.