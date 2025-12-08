Україна

Донецький клуб розпочав перемовини щодо можливого трансферу 21-річного опорника та капітана Депортіво Пасто.

Шахтар зацікавився опорним півзахисником та капітаном Депортіво Пасто Хоаном Кайседо. Про це повідомив журналіст Піпе Сьєрра.

За інформацією джерела, донецький клуб уже розпочав перемовини з представниками 21-річного колумбійця, готуючи пропозицію щодо можливого трансферу.

Хоан Кайседо дебютував у першій команді у 2022 році та зіграв за Депортіво Пасто 69 офіційних матчів. У сезоні-2025 він провів 37 поєдинків у всіх турнірах та забив 2 голи.

Портал Transfermarkt оцінює молодого півзахисника у 400 тисяч євро. Контракт Кайседо з Депортіво Пасто чинний до грудня 2026 року.