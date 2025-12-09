Україна

Досвідчений український тренер підписав контракт на півтора року.

Азербайджанський клуб Нефтчі призначив новим головним тренером Юрія Вернидуба. Контракт із 63-річним фахівцем розрахований на 1,5 року.

З 2011-го року Вернидуб очолював різні клуби на посту головного тренера. Серед його попередніх команд – Металург (Запоріжжя), Зоря, Кривбас, білоруський Шахтар (Солігорськ) та молдовський Шериф.

У тренерській кар’єрі Вернидуб став бронзовим призером чемпіонату України з Зорею та Кривбасом, двічі вигравав чемпіонат Молдови з Шерифом, а також виводив Шериф до групового етапу Ліги чемпіонів і Зорю до групи Ліги Європи. Кривбас під його керівництвом вперше за 24 роки потрапив у єврокубки.

Вернидуб залишався без клубу з травня 2025 року, після завершення сезону-2024/25, коли він покинув криворізький Кривбас, який очолював із літа 2022 року.