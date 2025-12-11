Україна

Коментар тренера після гри.

Виконувач обов’язків старшого тренера Динамо U19 Павло Чередніченко підбив підсумки матчу-відповіді проти Гіберніана (1:1), який забезпечив вихід українського клубу до наступного раунду.

"Ми налаштовували хлопців на важку гру. Гіберніан демонстрував активний, динамічний та атакувальний футбол, і ми були готові до нього. У першому таймі суперник мав більше гострих моментів, десь ми не встигали перебудовуватися. Після перерви внесли корективи і виправили становище», – зазначив Чередніченко.

Тренер додав, що команда успішно витримала стартовий тиск суперника: "У суперників був настрій заволодіти м’ячем з перших секунд. Ми готували хлопців перетерпіти ці хвилини і взяти контроль над грою".

Після пропущеного голу на початку другого тайму, Осипенко швидко зрівняв рахунок: "Гол був питанням часу. Нам знадобилося три хвилини, щоб відігратися".

Чередніченко також підкреслив важливість дисципліни та підготовки: "Характер та дисципліна переважали втому. Коли гравці почали втомлюватися, ми робили заміни і вносили корективи".

Виконуючий обов’язки головного тренера відзначив успішну першу половину сезону: "Команда не зазнала жодної поразки в 16 матчах Національної ліги U19 та 4 поєдинках Юнацької ліги. Вихід у 1/16 фіналу мотивує хлопців до підготовки на зимових зборах".

Щодо планів на перерву Чередніченко повідомив: "Частина гравців повернеться в першу команду, інші отримають відпустку та індивідуальні тренувальні програми для підготовки до зборів", — підсумував тренер.

У першому матчі команда здобула перемогу 1:0.