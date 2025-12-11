Ліга чемпіонів

Черговий невдалий результат мадридської команди.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо висловився після поразки від Ман Сіті (1:2) в матчі 6 туру загального етапу Ліги чемпіонів. Цитує іспанського фахівця Marca.

«Думаю, нам немає у чому себе звинувачувати. Ми дуже добре розпочали матч, але бувають моменти, коли будь-які помилки особливо болючі. Суперник вийшов вперед вже через 10 хвилин після нашого голу, ми не найкраще контролювали гру, але потім взяли її під контроль до самого кінця. Наші дії були недостатньо тонкими, але мені нема за що звинувачувати гравців.

Коли ти перебуваєш у непростій ситуації, коли в тебе стільки травм, то почуваєшся менш впевнено, тому супернику вдалося швидко переламати ситуацію. Ми не так багато помилялися, але цього було достатньо. Коли справи складаються не найкраще, у тебе з'являються моменти, але ти їх не використовуєш.

Моє майбутнє? Це не до мене. Я зосереджений на наступному матчі Реала, важливо саме це», – сказав Алонсо.