Україна

Перемога 3:0 допомогла команді піднятися з зони прямого зниження та завершити перше коло на позитиві.

Головний тренер Епіцентру Сергій Нагорняк прокоментував перемогу своєї команди над Полтавою у 15-му турі чемпіонату України з рахунком 3:0.

"Це один із наших найкращих матчів, але найкращі ще попереду. Хлопці зіграли так, як треба було. Ми дуже серйозно були налаштовані, адже Полтава переграла нашого чемпіона – Динамо", – зазначив тренер в ефірі УПЛ ТБ.

За словами Нагорняка, команда приділила особливу увагу грі в обороні:



"Раніше ми дуже багато пропускали і наробили купу індивідуальних помилок. У нас були індивідуальні та командні розмови – хлопці це прибрали та все стало на свої місця".

Особливу увагу Нагорняк приділив заміні у другому таймі:



"По перерві вийшов Демченко замість Супряги через травму. Він на вольових якостях дограв перший тайм, але не зміг продовжити. Демченко вийшов – і я дуже радий за нього. Він сьогодні забив шалений м’яч, зробив усе, що від нього просимо".

Головний тренер відзначив технічну майстерність Єгора Демченка:



"Я йому кажу, що коли він закінчить кар’єру, йому треба йти в цирк. Він такі фінтіклябри з м’ячем витворяє".

Тренер також підбив підсумки першого кола УПЛ:



"Тренер ніколи не може бути задоволеним. Десь могли більше очок взяти. Маємо те, що маємо і рухаємось далі. Попереду друге коло – думаю, все буде добре".

Завдяки перемозі Епіцентр набрав 14 очок і залишив зону прямого зниження у турнірній таблиці, тоді як Полтава з 9 очками залишилася на останньому місці.