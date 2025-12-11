Битва португальця та італійця триває вже довгий час.
Моурінью та Конте, Getty images
11 грудня 2025, 12:36
Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью відповів на слова керманича Наполі Антоніо Конте про більш сприятливий календар для «орлів». Цитує «Особливого» DAZN.
«Команда добре грала протягом 3-4 тижнів. Я бачив, як ми зіграли зі Спортінгом (1:1) тому я очікував, що й зараз покажемо добрий результат.
Я також знав, що ми маємо протистояти фантастичній команді з топ-тренером, який використовує схему з трьома захисниками, яка створює проблеми суперникам, але ми зіграли дуже добре і заслужили на перемогу.
Слова Конте? Говорити, що Бенфіка була свіжішою – це звучить як відмовка.
Ми провели добрий аналіз. Я вирішив випустити Франьо Івановича замість Евангелоса Павлідіса у нападі – і це змінило нашу атакуючу стратегію. Павлідіс здійснює такі переміщення у півзахисті, що команді на кшталт Наполі легко чинити на нього тиск. Іванович створює додаткову нестабільність команді, яка обороняється втрьох», – сказав Моурінью.
Раніше Антоніо Конте висловився про матч із Бенфікою.