Ліга чемпіонів

Битва португальця та італійця триває вже довгий час.

Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью відповів на слова керманича Наполі Антоніо Конте про більш сприятливий календар для «орлів». Цитує «Особливого» DAZN.

«Команда добре грала протягом 3-4 тижнів. Я бачив, як ми зіграли зі Спортінгом (1:1) тому я очікував, що й зараз покажемо добрий результат.

Я також знав, що ми маємо протистояти фантастичній команді з топ-тренером, який використовує схему з трьома захисниками, яка створює проблеми суперникам, але ми зіграли дуже добре і заслужили на перемогу.

Слова Конте? Говорити, що Бенфіка була свіжішою – це звучить як відмовка.

Ми провели добрий аналіз. Я вирішив випустити Франьо Івановича замість Евангелоса Павлідіса у нападі – і це змінило нашу атакуючу стратегію. Павлідіс здійснює такі переміщення у півзахисті, що команді на кшталт Наполі легко чинити на нього тиск. Іванович створює додаткову нестабільність команді, яка обороняється втрьох», – сказав Моурінью.

Раніше Антоніо Конте висловився про матч із Бенфікою.