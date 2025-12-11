Ліга чемпіонів

Головний тренер Реала розповів про стан французького форварда та роль Гонсало Гарсії у матчі Ліги чемпіонів.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо пояснив рішення не випускати нападника Кіліана Мбаппе на матч шостого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Мбаппе не готовий грати. Подивимося, чи вийде він наприкінці матчу, але він відчував себе не дуже добре. Річ не у тому, що він не зможе викластися на 100% або не хоче ризикувати зайвий раз. Ризик є, і нам треба його оцінити", – сказав Алонсо.

Тренер також відзначив значення Гонсало Гарсії для команди: "Зрозуміло, що Кіліан – це Кіліан, але й Гонсало Гарсія багато може дати нам. Можливості з'являються у будь-якій ситуації. А Гонсало завжди був готовий, він це вже доводив. Ми повністю віримо в нього".

Додамо, що Алонсо не звільнятимуть після поразки від Манчестер Сіті.