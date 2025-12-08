Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 8 грудня 2025 року.

Епіцентр здобув надважливу й переконливу перемогу в дуелі новачків УПЛ, перегравши СК Полтава 3:0 у Кропивницькому в рамках 15-го туру та підсиливши свої шанси в боротьбі за виживання.

Команда Сергія Нагорняка виглядала значно зібранішою та гострішою. Спершу Джеоване завершив зразкову контратаку після ривка Сіфуентеса. Полтавці відповіли кількома моментами Марусича, але той щоразу пробивав прямо у воротаря Білика.

Після перерви Епіцентр швидко подвоїв перевагу: Себеріо з розвороту пробив у поперечину, від якої м’яч, за рішенням арбітра, таки перетнув лінію воріт. Надалі Полтава створила лише один шанс — знову через Марусича, який цього разу не влучив головою.

Крапку в матчі поставив Демченко. Після заробленого Сіфуентесом штрафного він ідеально поклав м’яч у дальню дев’ятку, оформивши ефектний третій гол.

Перемога дозволила Епіцентру відірватися від зони вильоту, тоді як СК Полтава зимуватиме саме там.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу СК Полтава — Епіцентр у рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

СК Полтава — Епіцентр 0:3

Голи: Джеоване, 25, Себеріо, 50, Демченко, 82

СК Полтава: Восконян — Бужин (Кононов, 18), Савенков, Місюра, Коцюмака — Дорошенко (Стрельцов, 73), Даниленко — Одарюк, Галенков — Марусич, Вівдич (Оніщенко, 73).

Епіцентр: Білик — Кирюханцев (Савчук, 89), Мороз, Кош, Климець — Себеріо (Ліповуз, 86), Запорожець, Джеоване (Миронюк, 73) — Сидун (Беженар, 89), Супряга (Демченко, 46), Сіфуентес.

Попередження: Савенков, Дорошенко, Даниленко — Кош, Савчук