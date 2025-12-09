Україна

Тимченко про втрату Сисенка і матч з Епіцентром.

Помічник головного тренера СК Полтава Ігор Тимченко емоційно прокоментував смерть наставника команди Володимира Сисенка та поразку у 15-му турі чемпіонату України від Епіцентру (0:3).

"Це шок для нас був, звичайно. Він був не головним тренером СК Полтава – він був самим СК Полтава. Час розділився на до і після вчорашнього дня. СК Полтава вже ніколи не буде такою командою, якою була до його смерті", — сказав Тимченко.

Він також підкреслив значення Сисенка для клубу:



"Це людина, яка взяла і вивела команду за 5 років з чемпіонату області в УПЛ. Його команда обіграла чемпіона України, Динамо, на виїзді. Це була велика людина і великий тренер. Нам його дуже не вистачає".

Щодо поразки від Епіцентру Тимченко зазначив:



"Рахунок не зовсім відповідає грі. У нас були моменти забити, вийшли на другий тайм із спробою відігратись, але пропустили. Третій гол — це майстерність виконавця. Дуже образливий для нас рахунок, але сьогодні ми на перемогу та на нічию не награли".

Нагадаємо, 7 грудня на 64-му році життя помер головний тренер Полтави Володимир Сисенко, який у 2011 році став одним із засновників клубу. У нинішньому сезоні команда посідає останню сходинку УПЛ, маючи 9 очок після 15 матчів.