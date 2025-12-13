Іспанія

Циганков приніс надважливу перемогу Жироні.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес висловився про Владислава Ваната та Віктора Циганкова після переможного матчу з Реал Сосьєдад (2:1). Його слова наводить Marca.

«Ця перемога дуже важлива, адже у другому таймі ми виявили характер. Циганков забив два чудові голи. Він може грати так у кожному матчі. Ситуація у нас складна, тому ця перемога була потрібна.



Я радий за команду, бо ми пережили важкий період. У роздягальні відчувається, що з плечей ніби впав тягар. Відчуття такі, що успіх нарешті повернувся до нас обличчям.

Чому замінили Ваната у перерві? Влада замінили через проблеми зі шлунком – у нього не вистачило сил знову вийти на поле», — заявив Мічел.

Цього сезону Влад Ванат відіграв за Жирону 15 матчів, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу. В свою чергу, Віктор Циганков провів за каталонців 12 матчів, відзначившись чотирма голами та двома асистами.