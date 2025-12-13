Іспанія

Мадридці знову шукають центрбека в Лізі 1.

Мадридський Реал може купити центрального захисника французького Ренна Жеремі Жаке. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, «королівський» клуб уважно стежить за прогресом 20-річного француза та вже цієї зими може зробити пропозицію «червоно-чорним».

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до літа 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.

Цього сезону Жеремі Жаке відіграв за Ренн 15 матчів.