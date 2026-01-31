До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 31 січня, розпочавшись о 16:00.
фото ФК Колос
31 січня 2026, 09:20
Сьогодні, 31 січня, ковалівський Колос проведе свій четвертий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту другої половини сезону в УПЛ.
Суперником команди Руслана Костишина буде болгарський Локомотив Пловдив. Матч розпочнеться о 16:00.
Онлайн трансляція матчу Колос — Локомотив Пловдив:
За підсумками першої частини сезону УПЛ Колос займає шосте місце, а Локомотив іде на шостому місці в чемпіонаті Болгарії.