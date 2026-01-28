Україна

Новачком команди став 24-річний захисник, який раніше виступав в УПЛ та Бельгії.

Футбольний клуб Металіст 1925 офіційно оголосив про підписання контракту з українським захисником Валерієм Дубко. Про це прес-служба харків'ян повідомила у своїх соцмережах. Сторони уклали довгострокову угоду — контракт розрахований на 3 роки. У новій команді центральний захисник виступатиме під ігровим номером 37.

На юнацькому рівні вихованець грав за маріупольську Азовсталь, донецький Шахтар та київський Арсенал. Професійний шлях: Встиг пограти за полтавську Ворсклу, одеський Чорноморець та бельгійський Дендер. Останнім клубом Дубка була київська Оболонь. У складі пивоварів він провів 69 поєдинків, у яких відзначився 1 голом та 2 результативними передачами.

Тепер фактурний центрбек покликаний зміцнити оборонні редути команди Младлена Бартуловича у боротьбі за найвищі місця.