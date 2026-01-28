Матчі туру розділені на чотири дні.
Динамо - Рух, УПЛ
28 січня 2026, 18:34
Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів 17 туру УПЛ.
Сімнадцятий тур розпочнеться у п'ятницю, 20 лютого, матчем між рівненським Вересом та СК Полтава.
Київське Динамо зіграє проти львівського Руху у п'ятницю, о 18:00, а донецький Шахтар зіграє проти львівських Карпат у неділю, 22 лютого, о 15:30.
Тур закриє матч між Кудрівкою та луганською Зорею — гра відбудеться у понеділок, 23 лютого, о 15:30.
17 тур
20 лютого (п’ятниця)
Верес — Полтава 15:30
Динамо — Рух 18:00
21 лютого (субота)
Епіцентр — ЛНЗ 13:00
Металіст 1925 — Кривбас 15:30
22 лютого (неділя)
Колос — Полісся 13:00
Шахтар — Карпати 15:30
23 лютого (понеділок)
Олександрія — Оболонь 13:00
Кудрівка — Зоря 15:30
Після 16 турів в УПЛ лідирують ЛНЗ та Шахтар, які випереджають Полісся на п'ять очок. Динамо йде на четвертому місці, відстаючи від лідерів на дев'ять очок.