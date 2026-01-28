Україна

Матчі туру розділені на чотири дні.

Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів 17 туру УПЛ.

Сімнадцятий тур розпочнеться у п'ятницю, 20 лютого, матчем між рівненським Вересом та СК Полтава.

Київське Динамо зіграє проти львівського Руху у п'ятницю, о 18:00, а донецький Шахтар зіграє проти львівських Карпат у неділю, 22 лютого, о 15:30.

Тур закриє матч між Кудрівкою та луганською Зорею — гра відбудеться у понеділок, 23 лютого, о 15:30.

17 тур

20 лютого (п’ятниця)

Верес — Полтава 15:30

Динамо — Рух 18:00

21 лютого (субота)

Епіцентр — ЛНЗ 13:00

Металіст 1925 — Кривбас 15:30

22 лютого (неділя)

Колос — Полісся 13:00

Шахтар — Карпати 15:30

23 лютого (понеділок)

Олександрія — Оболонь 13:00

Кудрівка — Зоря 15:30

Після 16 турів в УПЛ лідирують ЛНЗ та Шахтар, які випереджають Полісся на п'ять очок. Динамо йде на четвертому місці, відстаючи від лідерів на дев'ять очок.